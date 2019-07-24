雖然美中G20高峰會後雙邊同意重啟貿易談判，但由於北京遲遲未買美農產品，且華府又開始緊盯中國大陸電信巨擘華為，導致貿易談判推展進程緩慢。不過據外媒指出，美方談判代表萊特海澤與財長梅努欽下周將赴陸，與中國大陸國務院副總理劉鶴面對面談判，為美中G20高峰會後首次。

據美媒《CNBC》23日報導，美方談判代表萊特海澤（Robert Lighthizer）與財長梅努欽（Steven Mnuchin）下周將赴陸，可能26日至下月1日期間展開面對面談判。

報導指出，美中雙方雖然自G20高峰會後同意重起貿易談判，但華府指責北京未實現先前在G20上要多買美農產品的承諾，且對於美國總統川普聲稱將放寬對華為的出口管制，國會將提出法案，要求須經國會許可方可放寬限制。

報導指出，在G20高峰會後，美中雙邊關係再次陷入僵局，原本雙邊同意恢復貿易談判，卻僅止於雙邊談判代表於電話討論後，便無下文；若此次官方若能證實雙邊將面對面談判，將是自G20後的談判進度重大進展。不過報導也指出，據三名熟悉貿易談判的消息人士表示，雖然川普想在美中貿易協議上簽字，不過這份協議仍需要數月協商才可能出爐。

此外，萊特海澤將利用剩餘國會休會期間，與議員商議討論美中貿易協議，若有機會將於今年秋季時在國會投票表決協議是否通過。

雖然美中雙邊官方皆未正式公布雙邊貿易代表即將面對面談判一事，不過若屬實，將是中國大陸商務部長鍾山首次加入核心談判。美媒《華盛頓郵報》指出，曾在G20高峰會現身的鍾山，是中國大陸貿易談判中的鷹派，他的加入顯示習近平在貿易談判上仍採取強硬姿態。

(中時電子報)