全區儲匯窗口及ATM皆受到影響，郵局ATM的螢幕顯示機器暫停服務的公告。（劉宗龍攝）

中華郵政公司全台提款機（ATM）上午8時34分大當機，主機連線系統發生異常，造成儲匯營業窗口、自動櫃員機及網路交易服務中斷，中華郵政指出，經緊急搶修後，於上午10時25分所有服務恢復正常。

中華郵政表示，主機系統修補程式異常導致的問題，各局儲匯窗口立即啟動離斷線作業，降低影響程度。據統計，全台有1298間郵局、3213台實體ATM受影響。

郵局人員向前來辦理儲匯業務的民眾說明暫停服務的原因。（劉宗龍攝）

因為中華郵政系統當機，原本要到郵局辦理儲匯業務的民眾只能先行離去。（劉宗龍攝）

郵局的取號機被貼上暫停儲匯業務的公告。（劉宗龍攝）

(中時 )