中華郵政ATM大當機 上午恢復正常 13:142019/07/24 中時 陳祐誠 、 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中華郵政24日早上約8點35分發生系統當機，原本要到郵局辦理儲匯業務的民眾只能站在郵局外等候或是先行離去。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 全區儲匯窗口及ATM皆受到影響，郵局ATM的螢幕顯示機器暫停服務的公告。（劉宗龍攝） 中華郵政公司全台提款機（ATM）上午8時34分大當機，主機連線系統發生異常，造成儲匯營業窗口、自動櫃員機及網路交易服務中斷，中華郵政指出，經緊急搶修後，於上午10時25分所有服務恢復正常。 中華郵政表示，主機系統修補程式異常導致的問題，各局儲匯窗口立即啟動離斷線作業，降低影響程度。據統計，全台有1298間郵局、3213台實體ATM受影響。 郵局人員向前來辦理儲匯業務的民眾說明暫停服務的原因。（劉宗龍攝） 因為中華郵政系統當機，原本要到郵局辦理儲匯業務的民眾只能先行離去。（劉宗龍攝） 郵局的取號機被貼上暫停儲匯業務的公告。（劉宗龍攝） (中時 ) #郵政 #中華 #中華郵政 #影響 #系統 也許您會感興趣 推薦閱讀 接受德媒談兩岸問題 周錫瑋：外媒受獨派影響 12:392019/07/20 政治 周錫瑋指外媒有偏見 受獨派影響 04:102019/07/21 政治要聞 蔡籲團結 胡幼偉質疑邏輯很奇怪 10:242019/07/23 政治 李鵬子女 活躍於大陸政壇 20:232019/07/23 兩岸 小飛魚前進波蘭 國旗飄揚 04:102019/07/24 藝文副刊 郵局當機近2小時 中華郵政：受影響人數無法估計 09:442019/07/24 生活 又全台當機！郵局儲匯窗口、ATM全異常 10:292019/07/24 財經 郵局ATM大當機 原因不明 10:292019/07/24 財經 郵局ATM當機2小時 完成搶修 12:162019/07/24 財經 郵局ATM當機已修復 原因是主機系統修補程式異常 12:472019/07/24 財經 生活熱門新聞 韓國瑜爬樹視察登革熱 疾管署認證：行家 - 生活 - 中時 台灣人蛋白質過量 專家曝這樣吃才對 - 生活 菜買一半被拍肩說「妳大便掉了」 她回頭一看哭了 - 生活 走私菸背後金流？他爆：名單驚人 - 生活 私菸「五度五關」超離奇 竟是有大咖幫助 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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