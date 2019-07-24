原訂10月30日在台北小巨蛋冰上樂園舉辦的2019年亞洲國際花式滑冰經典賽台北站，遭到國際滑冰總會（International Skating Union, ISU)以「國際情勢關係」為由取消我主辦權，外交部對於ISU因政治因素取消我滑冰協會主辦權表達高度遺憾，並對大陸再次介入國際NGO組織、不當施壓取消我方主辦國際賽事的橫蠻行逕予以強烈譴責。

中華民國滑冰協會昨晚緊急公告，接獲國際滑冰總會（International Skating Union, ISU) 來信告知，以國際情勢關係我國目前不適合辦理國際滑冰賽為由，取消原訂10月30日至11月3日在台北舉辦的亞洲經典賽，改由香港協會主辦，並照原訂日期在大陸東莞舉行。

體育署獲悉後即聯繫我滑冰協會秘書長吳亦德獲告，該會於22日晚間臨時接獲ISU來信取消賽事，ISU並已於官網自行變更主辦單位為中國香港，且廣為週知各會員國。我協會經內部討論，決定先緊急公告週知國內各界。

由於事發突然，體育署已請協會吳秘書長於24日到該署說明案情及研商因應對策，包括提出抗議等。必要時，體育署將邀集外交部、中華奧會等相關單位共同討論本案後續處理之道，以維護我會員權益及國家尊嚴。

外交部表示，大陸惡意打壓我民間組織參與國際活動的霸道舉措，只會再次引起台灣人民對大陸的憎恨。外交部重申，政府一向捍衛我民間專業團體舉辦國際賽事、參與國際活動。外交部將持續與相關部會合作，並積極提供協助，以共同維護我國民間組織主辦和參與國際體育活動，以及我國選手的平等參賽權利與尊嚴。

(中時 )