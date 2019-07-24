台北市長柯文哲去年底成功連任，台北市研考會今公布6月民調結果，發現相較2018年12月民調，柯施政滿意度下滑8％；而對各局處首長（ 市府團隊）滿意度為4成8，大致持平，研考會表示，這是市長個人與施政團隊滿意度，首次呈現脫鉤情況，非常罕見。
民調結果顯示，5成1受訪者滿意柯文哲的施政表現，3成7表示不滿意；4成8對市府各局處首長 (市府團隊)施政感到滿意，2成6表示不滿意。相較於 去年12月民調，柯文哲個人施政滿意度從5成9下降到5成1，至於市府團隊滿意度則維持4成8。
研考會主委余家哲表示，自2017年迄2018年底的4次民意調查中，首次市長個人與團隊施政滿意度脫鉤的情況，十分罕見，就民調執行時間而言，香港反送中事件、國民兩黨初選等外部事件，可能是影響的主因。
問卷題目包含「環保工作」、「治安」、「聯合醫院」、「文化活動」、「交通」、「社會 福利工作」等，滿意度皆在5成以上，而「公共工程建設」及「中小學教育」滿意度則未達5成。
該份民調是在6月24日至6月26日進行，訪問1295 台北市民，在 95％的信心水準下，抽樣誤差各在正負2.72 個百分點。
(中時 )
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