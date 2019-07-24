國安局人員利用總統專機出訪回程私運香菸事件持續延燒，交通部長林佳龍今天南下參加七股氣象站動土典禮時受訪表示，國安局人員將利用總統專機出訪回程機會，私運大量香菸入境事件，已要求華航提出檢討報告，也希望華航就過去相關的統計數字進行說明，對立委黃國昌指他說究責無上限是空話，他也回應證據到哪裡，追究責任就到哪裡。

林佳龍上午到台南市七股區出席中央氣象局七股氣象雷達新站房土木建築工程開工典禮，會前接受媒體訪問，對這次國安人員非法購買大量菸品案調查情況進行說明。

林佳龍指出，除了配合檢調偵辦外，也要啟動行政調查，事件發生後，交通部相當主動、積極，也要求華航在最短時間內提出檢討報告到交通部，但到目前還沒有收到。

林佳龍說，他已派交通部政務次長王國材在今天前往華航具體督導，要求在第一時間公開檢驗。

林佳龍表示，這種隨總統專機大量採購菸品的情況已非常多年，不論是前總統馬英九時代或現在都有。因媒體已掌握相關的數字資訊，這些數字都是社會關注；希望華航秉持公開、透明的態度，在不影響司法偵辦的範圍內，應主動調查釐清，並對社會有所說明。

他回應立委黃國昌質疑，表示究責是要建立在事實的基礎上，證據到哪裡，責任就到哪裡。除了司法檢調的偵辦外，華航也應針對內部的行政調查，在具體釐清後對外界說明。

(中時 )