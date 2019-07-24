網紅貴婦奈奈蘇陳端與丈夫黃博健經營「杏立博全」醫美診所，去年11月惡性倒閉，夫妻捲款10億多元潛逃加拿大，遭發布通緝，連帶牽連貴婦奈奈的小叔黃博唯，被蕭姓女友人指控，鼓吹她投資杏立博全詐騙鉅款，還積欠信用卡債、購車貸款等款項，案經台北地方法院審理，法官判黃博唯應給付蕭女640萬多元。本案可上訴。

提告的蕭女主張，她因為常向黃博唯購買精品而熟識，2015年4月間黃博唯向她佯稱，家族經營的杏立診所有資金需求、需要募資，恰逢診所張姓股東要退出，若藉此投資診所，每投入100萬元可分得1萬5000元配息回饋，害她誤信投入850萬元，且黃博唯後來還欠她代償的信用卡費與購車貸款都未還。

黃博唯辯稱，蕭女總計匯款800萬元，是授權他代為選擇投資標的才交付，他是借用杏立診所及張姓股東帳戶收錢，其中300萬拿去開公司，另500萬是以自己名義借給哥哥黃博健；蕭女雖有將信用卡交給他，卻是為了請他代購物品，且部分信用卡款項是蕭女本身消費支出，與他無關。

北院審理後法官認定，黃博應給付蕭女500萬元，及應付卡債50萬6183元及借貸款債務89萬9951元，共計賠償640萬餘元。

(中時 )