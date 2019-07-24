日本大阪G20「習川會」重啟陸美貿易談判後，兩國代表將舉行面對面的會晤，美媒披露了新一輪會晤的時間和地點。據傳美國貿易代表賴海哲下周將前往上海，與大陸官員進行面對面貿易磋商。不過，商務部長羅斯淡化與大陸迅速達成協議的可能性，因目標是必須達成合適的協議。

彭博社23日報道稱，美國貿易代表萊特希澤和其他高級官員29日將前往大陸，高層將面對面貿易談判。另據《華爾街日報》報道，美財長姆努欽也將加入美國代表團。

匿名的知情人士透露，萊特希澤和一個小團隊從29日將前往上海。一名政府高級官員表示，會晤將涉及對突出問題的廣泛討論，預計不會帶來重大突破。

一名美國政府的高級官員透露，陸方將會晤地點改成上海，而不是北京。據悉，雙方進一步談判的起點是什麼仍不清楚。陸美對話5月份破裂，因為兩國在一份協議的草案的條款上有分歧。

報道稱，此次新一輪談判是大陸商務部長鐘山，首次加入談判核心小組。該小組一直是由大陸國務院副總理劉鶴領導。鐘山被認為比劉鶴更加像一個強硬派，一些大陸觀察家説，他之所以被加入是為了確保更加鷹派的觀點能夠被呈現在談判桌。

針對這次會晤，美商務部長羅斯23日回應稱，不可能知道談判要花多長期時間。羅斯強調，「重要的是，如果我們達成了一份協議，那將是一份合適的協議，真正好的協議」。這是川普的首要目標。這比準確的時間表更加重要。

白宮首席經濟顧問庫德洛23日表示，他對陸美即將舉行面對會晤感到樂觀。庫德洛表示，「美國強烈希望中國迅速開始購買美國的農產品，首先這是整體協議的一部分，其次，這是一個善意的舉動」。

據悉，為了給這次面對面會晤鋪路，陸美雙方互相釋放了善意，大陸企業計劃大宗購買美國農產品，而美國方面則計劃允許美企向華為出售產品。

近日，美陸高級官員通過電話頻繁交流，但談判主要集中在華為和農業採購上，對美方要求解決的結構性問題缺乏投入。川普22日會見美國科技公司高層時討論了華為問題，有望放鬆對華為的銷售禁令。華為問題一直是兩國關係中的另一個緊張點。

(中時 )