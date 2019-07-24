警方將弒父的胡姓男子移送檢方偵辨。（徐養齡攝）

弒父的胡姓男子將父親屍體放水流被尋獲的地點。（徐養齡翻攝）

警方逮獲胡姓男子時發現後車廂的血跡和屍水。（徐養齡翻攝）

新竹市39歲胡姓男子疑向父親索要金錢未果，持水果刀砍殺，胡父身中20餘刀大量出血死亡，胡男拖到浴室藏放3天屍體發臭，運到舊社橋下遺棄時被鄰居發現，警方據報逮獲胡男，檢方偵查時胡男對犯罪動機避重就輕，依殺人及遺棄屍體罪提起公訴，請法院從重量刑。

這件子弒父的人倫慘案發生在5月31日，胡男與65歲父親同住，胡父與妻子離異，原育有2個兒子，么子過世後，很疼愛胡男，但胡男經常忤逆並動手毆父，當天胡男疑為索要金錢被拒發生爭吵，到廚房拿水果刀砍殺父親致死。

胡男將父親屍體拖到住處浴室藏放了3天，後因不耐屍體臭味，6月3日下午將屍體搬運到轎車後車箱，載到舊社橋下旁農田灌溉水渠遺棄放水流。

鄰居發現胡男疑似搬運屍體報警，警方至胡宅查訪，適時胡男返回住處，遇警加速逃逸，警方追捕逮獲，發現車輛內血跡屍水，調閱監視器後百餘警力搜尋，在灌溉水渠下游擋水門處發現胡父屍體，起出胡男犯案水果刀。

犯下弒父惡行的胡男被羈押禁見，辯護人建請將胡男送精神鑑定，檢方認胡男在警詢、偵訊皆應答自若，又經採集尿液送鑑，未有證據證明有使用毒品，難認胡男行為當時有受毒品影響其精神狀況。

同時，警方從分析監視器畫面，搜尋才發現死者屍體，胡男自知無從隱瞞才坦承犯行，可見尚知逃避刑責，能辨識其行為的違法性。

檢方並調閱胡男加害其父相關案件卷宗，發現胡男曾因金錢與其父發生爭執，進而持刀傷害，並曾縱火，為法院判有期徒刑確定，從未經認定有精神喪失或精神耗弱情形，本案手段亦為胡男對其父施加暴力，並未不同。

檢方認胡男平日與父親共同生活，本應克盡孝道以報親恩，竟持刀砍殺致死，手段兇殘，又放任父親屍身腐敗，因不堪臭味進而任意丟棄，於警查覺犯行之初，拒絕透露遺棄胡父屍體所在地，使其曝屍荒野，令人髮指。

檢方核胡男犯殺人和遺棄屍體罪，犯罪後雖坦承犯行，惟對殺人動機避重就輕，飾詞圖卸，亦未見悔悟之情，態度不佳，顯已泯滅人性，所生危害甚鉅，惡性匪淺，請法院量處最嚴厲之刑，以儆效尤。

(中時 )