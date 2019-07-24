◎韓粉幫辦募款餐會?韓臉書否認授權

國民黨初選民調結束，由韓國瑜勝出後，LINE上傳出韓國瑜募款餐會相關訊息。但韓國瑜24日在臉書上公開聲明，目前為止，他尚未授權任何團體對外募款或發起挺韓餐會、園遊會等，希望支持者仍堅持一瓶礦泉水的原則，為共同的理念努力，並留意法律規範。

◎私菸調查龜速 交通次長進駐華航

國安局人員涉嫌走私9800條免稅菸入境，且有華航高層暗助，華航事發第一時間否認，還稱是正常程序，但迅速遭打臉後，態度立刻轉為低調，私菸風波延燒，華航至昨晚僅回應一句「配合調查」。據悉，交通部長林佳龍對此甚為不滿，派政務次長王國材進駐華航督導。

◎酒女撞死烘焙師 二審仍判賠1068萬

台中金錢豹酒女顏子娠，2017年11月間凌晨酒駕撞死陳姓年輕烘焙師，二審判刑9年6月定讞。民事部分，台中地院判決顏女需賠償1068萬元，顏女不服上訴，台中高分院合議庭24日宣判，判決維持一審原判，全案仍可上訴。

◎出國省錢術？這5國比國內旅遊便宜

台灣是一個島國，若出國勢必得搭飛機，但光想到機票昂貴，加上當地的食宿交通，一趟下來也所費不貲，好多人的出國夢，都要等到存夠錢才得以實現。

◎清淤做半套 柯遭批掉以輕心

雙北22日強降雨，北市包括大安、松山及信義區幾乎淹成河道，其中大安森林公園疑因排水孔遭大量斷枝殘葉堵塞，人行道淹至半個輪胎高。北市議員李明賢指出，柯市府只做下水道清淤，但上方排水孔沒處理好，有什麼用？痛批柯文哲太過掉以輕心，事後也沒有提出檢討，勸他想選總統還是回歸基本功，市政先做好。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)