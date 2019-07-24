國安局走私菸案如雪球越滾越大，兩名涉案人員少校吳宗憲、軍官張恒嘉24日已遭檢調裁定羈押禁見，類似行徑甚至可向上追溯到2011年便已開始，由於「訂單」年年增加，至此次曝光私菸竟高達9800多條。對此，台北市長柯文哲說，冰凍三尺非一日之寒，「這就是積弊已深、於今為烈。」

柯文哲今早出席翡翠水庫專管工程動土典禮，提及國安局官員涉嫌利用總統出訪，訂購大量香菸私運闖關，柯文哲表示，冰凍三尺非一日之寒，只是現在變得更嚴重，這種文化、風氣的改變，坦白講不是一朝一夕，要滿有意志力的咬緊牙關撐住。

柯文哲說，台北市類似弊案會少這麼多，老實講就像每天撐住7點30分準時上班，且不管什麼親信、誰犯法誰k，「要撐到第3年、第4年，才慢慢大家相信說，文化就是這樣，那才沒有」；柯也強調，「這個我跟你講，就是積弊已深、於今為烈。」

媒體追問，這是否會是評估參選2020總統的原因？柯文哲笑說，「我為了幾條菸去參選喔？」。

(中時 )