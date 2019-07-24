彰化縣驚傳某年青柔道教練涉嫌透過招攬少女學柔道之便，連續誘姦少女，教練還自拍和少女不雅的照片，存放手機裡面，家長發現後報案，警方傳喚，教練坦承，據了解該名教練在2018年擔任學校柔道教練的時候，就下過魔手，學校予以解聘，再度爆發性侵，警方傳訊，依妨害性自主罪嫌移送，檢方依公訴罪投入偵辦。

彰化縣驚傳年青的名教練誘姦學柔道的少女，據了解，教練利用教學之便，誘姦學生，4月案情爆發，警方投入偵辦，該名教練惡行還不僅這一樁，7月又揪出2017年在學校受聘當教練，就涉嫌對就學的學生伸出魔手，但是當時家長簽具不提出申請調查

，醜聞發生，事後學校立即解聘該名教練。

今年再度爆發誘姦案，是由家長報案，彰化警分局副分局長徐方谷指出，警方分別今年4月和7月受理2名被害人報案，分別於4月中旬及7月中旬調查完畢後，報請彰化地檢署檢察官偵辦。

教育處表示，學校於2017年6月23日知悉疑似校園校園性平事件案件，校方即刻進行校安通報及社政通報，並於106年6月26日召開性別平等教育委員會啟動調查，後因家長於106年7月5日簽署不提出申請調查，故決議暫予結案並不續聘該名教練。

社會處表示，A女、B女與卓姓教練發生性行為及相關人持有少女不雅照片等情事，目前已由彰化地檢署檢察官指揮偵辦中。獲報後立即進行訪視與評估，期間向少女及其家長說明司法調查程序及相關權益，以減緩少女與家長面對司法議題之焦慮；社工亦提供多元性之相關輔導處遇服務。

受害人都是正在就學中的學生，但是案發地點並非在校園，檢方已經投入偵辦，釐清時間點和地點，社會處表示，未滿16歲以下依公訴罪偵辦，教育處強調，案子爆發，學校、社團均不得聘任該名教練，調查了解，該教練也不得在校園裡任教，檢方目前複訊後以5萬元交保，還再進一步調查。

教育處表示，各校若要聘用教練、教師前，應依性別平等教育法第27-1條第5項規定

，查閱有無性侵害的犯罪紀錄，且查詢教育部全國不適任教育人員資訊網有無相關紀錄，若有狀況者絕對不予任用，將登陸該名狼師，提醒永不錄用。

(中時 )