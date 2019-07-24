國家教育研究院2013年推出「迷信改運–假宗教名義性侵」的宣導片，片中「阿靈師」誆稱有鬼附身在小霞身上，用「雙修」的方式性侵得逞，該片也一夕爆紅。怎料基隆市1名曹姓男子，也哄騙20多歲的女性友人，稱她被女鬼跟著，所以要由他來跟女鬼做愛，才能驅鬼，妙齡女因此就範，基隆地檢署日前依妨害性自主罪將曹起訴。

檢警調查，26歲的曹男，去年底得知妙齡女因為運氣不佳，整日鬱鬱寡歡，曹便見獵心喜，佯稱女子是因為被人下符咒後，遭到1隻女鬼跟著，導致她不斷發生衰事，若要消災解厄，必須將她體內的女鬼趕走。

女子聞後嚇得不知如何是好，曹男趁勢說，他有方法可以協助女子驅鬼，就是讓他來和女鬼做愛，就可以將符咒解除，女鬼便會自行離去。豈料，女子竟聽信曹男讒言，跟著他到旅館開房嘿咻，直到回家後將此事告訴家人，家人氣炸，立刻帶她驗傷報警。

「我們是兩情相悅！」曹男到案後辯稱，他們互有好感，且沒有在強迫的手段下，2人發生性行為。檢方認為，曹男利用女子精神不濟時，趁勢性交，依妨害性自主罪嫌將曹起訴。

(中時 )