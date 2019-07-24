台中市北屯區24日上午傳出死亡車禍，1輛汽車與另輛機車行經松竹路、興安路口時發生碰撞，汽車失控撞上分隔島，機車遭擦撞7旬婦人當場倒地送醫不治，波及另輛停放路旁的休旅車，車禍肇責歸屬，警方進一步調查釐清。
根據了解，當時年約7旬許姓婦人疑遭擦撞，機車滑行約50公尺後起火燃燒，並波停放路旁的1輛休旅車，現場一片焦黑混亂，而婦人經送醫搶救仍傷重不治，警方通知其家屬到醫院。
根據現場目擊民眾指出，機車從松竹路2段欲左轉興安路2段，似未依規定兩段左轉，遭後方同向松竹路2段東往西直行的陳男駕駛轎車發生擦撞，車輛撞上中央分隔島，許婦機車撞擊路旁一輛白色廂型車，2車雙雙起火。
台中市警五分局交通分隊表示，許女與陳姓男子雙方均無酒駕，現場機車刮地痕長約40米，許送醫急救半小時宣告不治。車禍肇事原因，是否機車未依規定兩段式左轉？警方說，仍須經車禍鑑定後釐清肇事原因。
(中時 )
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