來自卡內基廳的「美國國家青年爵士樂團」，將在知名小號樂手、葛萊美獎得主西恩‧瓊斯（Sean Jones）帶領下，和爵士歌手庫特‧艾靈（Kurt Elling）合作，首度來台演出。「美國國家青年爵士樂團」是美國首個國家級青年爵士樂團，入選成員可說都是佼佼者，瓊斯表示，「我們將帶給觀眾印象深刻的表演，希望大眾關注這群美國爵士樂的明日之星」。

環球國際唱片古典暨爵士事業處總監傅慶良表示，美國國家青年爵士樂團的成立是為了傳承，「2017年是美國第一次出現『爵士樂』這個名詞的100週年。如今不是沒有好的樂手，新一代的音樂家碰到的困難是如何在環境中脫穎而出。爵士樂是強調風格的領域，即使如今樂手的養成走向學院派，若沒有自我風格，就只是樂匠，無法成為大師。」

美國國家青年爵士樂團成員近身和名家學習，在瓊斯帶領下，去年和爵士名伶黛安瑞芙合作，今年則搭擋爵士歌手艾靈，去年在愛丁堡的首場表演被英國《電訊報》評為「不只是演奏，還傲視群雄」。牛耳藝術總監牛效華表示，這場表演猶如爵士樂的世代交替，很希望這場表演能啟發台灣的年輕樂手和音樂教育。

牛效華表示，美國國家青年爵士樂團將在台中國家歌劇院演出，也預計會在全台北中南各地舉辦即興演出和快閃表演。樂團兩天演出將帶來不同曲目，包括傳奇爵士巨擘的經典，如昆西‧瓊斯、艾靈頓公爵、貝西伯爵、迪吉·葛拉斯彼、唐‧艾利斯、泰德·瓊斯、瑪莉‧盧‧威廉斯等，也將演出卡內基廳委託美國作曲家愛恩‧蒑塞爾托、伊格瑪爾‧湯瑪斯、威克里夫‧戈登的新創作品，展現美國爵士樂的豐富樣貌。

美國國家青年爵士樂團將於7月30日至31日，在台中國家歌劇院中劇院登場。

(中時 )