外長盼過境日本 前府發言人譏：買日本菸便宜 13:472019/07/24 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 外交部長外釗燮上午表示，希望有一天總統出訪能到日本過境，前總統發言人陳以信說，他不懂，過境日本是要去韓國嗎？或者正好買日本菸便宜？ 蔡英文總統上午在總統府接見日本台灣交流協會大橋光夫會長等人。陪同出席的外交部長吳釗燮在接見前向日本訪賓表示，這次總統出訪非常順利，「但是這香菸事情就讓出訪的成果，就被沖淡了」；吳釗燮並說，「希望有一天能夠到日本過境」。 陳以信在臉書說，他不懂？有人說希望總統出訪能到日本過境，請問是要出訪韓國嗎？還是在過境日本時，正好買日本菸便宜。 (中時 ) #日本 #出訪 #總統 #希望 #總統出訪 也許您會感興趣 推薦閱讀 駁獻策關扁 許信良指特赦是險招 04:102019/07/20 政治要聞 親綠民調：2020大選蔡45％支持度勝韓40.1％ 12:192019/07/22 政治 趁出訪走私菸 蔡英文震怒：涉案人調職 15:422019/07/22 政治 總統出訪拼外交 國安局官員私運香菸拚經濟？ 18:202019/07/22 政治 蔡總統出訪爆走私菸案 國安局長彭勝竹請辭獲准 20:042019/07/22 政治 侍衛官再挾帶600條香菸 綠委護航被打臉 21:482019/07/22 政治 藉總統出訪走私香菸 謝龍介疑為選舉送樁腳 22:362019/07/22 政治 獨家》華航高層綠油油 護航免稅菸闖關？ 23:492019/07/22 政治 走私菸品主嫌住總統官邸 案情擴大 10:022019/07/23 社會 副手是他？韓：呵呵…我心裡有數了 09:042019/07/24 政治 政治熱門新聞 走私菸案是多年陋習？他拿韓國瑜清淤例子神回 - 政治 變身挺柯大將 21年民進黨員曝主因痛批民進黨 - 政治 華視2020民調出爐 小英超玄數字讓宅神笑翻 - 政治 黃國昌罵國民黨栽培爛官 綠營四大天王遭狠K - 政治 新任國安局長由退輔會主委邱國正接任 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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