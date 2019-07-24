外交部長外釗燮上午表示，希望有一天總統出訪能到日本過境，前總統發言人陳以信說，他不懂，過境日本是要去韓國嗎？或者正好買日本菸便宜？

蔡英文總統上午在總統府接見日本台灣交流協會大橋光夫會長等人。陪同出席的外交部長吳釗燮在接見前向日本訪賓表示，這次總統出訪非常順利，「但是這香菸事情就讓出訪的成果，就被沖淡了」；吳釗燮並說，「希望有一天能夠到日本過境」。

陳以信在臉書說，他不懂？有人說希望總統出訪能到日本過境，請問是要出訪韓國嗎？還是在過境日本時，正好買日本菸便宜。

(中時 )