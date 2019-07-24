天使球星「神鱒」卓奧特(Mike Trout)不只棒子火燙，守備更是不斷強化，今(24)日面對道奇的比賽中，卓奧特從中外野以時速98.6英里(約158.7公里)長傳回本壘，超狂臂力成功沒收道奇的得分。而日籍球星大谷翔平則是以代打身分上場，面對道奇先發的「前輩」前田健太不手軟，敲出帶有打點的安打助天使先馳得點。

道奇派出日籍球員前田健太先發，2局上半前田因保送和觸身球造成一、二壘有人，天使用「假先發」調度，讓沒先發的大谷翔平接替第九棒先發投手寇爾(Taylor Cole)上陣打擊，大谷代打瞄準速球出棒打成右外野方向安打，助天使先攻1分取得領先，讓前田氣得猛拍手套。

先馳得點後卓奧特挺身而出力保不失分，2局下半道奇隊柯瑞席格(Corey Seager)敲出中外野安打，眼看二壘上的跑者孟西(Max Muncy)就要回本壘得分，卓奧特以時速98.6英里的傳球球速長傳261英尺，硬生生讓孟西死在本壘前，這顆球卓奧特傳得又快又準，被認為是自2015年「Statcast系統」啟用以來，卓奧特做出難度最高的傳球。而這顆球也讓孟西看傻眼，無奈出局。

除此之外，卓奧特還在5局上半對戰前田敲出陽春炮，將比分超前成2比1。守備過去被認為是卓奧特最薄弱的工具，不過近幾年神鱒不斷改進，如今不但打擊實力驚人，守備也常有令人驚豔的演出，是今年的美聯MVP熱門候選人。目前5局結束，天使以4比1暫時領先。

(中時電子報)