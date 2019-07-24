國安局特勤涉走私免稅菸，外界一路追查發現，民進黨勢力依附在華航的管理階層。台北市議員徐弘庭昨點名數位華航及關係企業大咖，都與民進黨關係密切，今再爆去年落選的高雄市議員周玲妏、民進黨籍前立委陳宗義、郭榮宗甚至前總統陳水扁同學趙麟，也在華航高層職務名單中。

徐弘庭昨在臉書上發文，除了這次的事件，也要呼籲大家重視民進黨大舉「寄生華航」的狀況。他一一點名數位華航及關係企業大咖，從主導專機任務、是曾任邱義仁機要的資深副總羅雅美，負責免稅品的空品部副總邱彰信，是立委邱議瑩的弟弟，存放免稅菸的華膳空廚董事長是葉菊蘭，主持專機會議的董事長兼總經理謝世謙。

徐今再點名多位民進黨籍前立委、落選的議員，包括華旅網際旅行社董事長，今年7月從謝欣霓（民進黨籍前立委）換成去年九合一落選的高雄市議員周玲妏，華儲股份有限公司董事長 陳宗義 （民進黨籍前立委），桃園航勤股份有限公司董事長郭榮宗（民進黨籍前立委）、華夏航科國際股份有限公司董事長趙麟 陳水扁同學、駐史瓦濟蘭大使），及台灣虎航董事長 張鴻鐘 （獨派大老、前台南市長張燦鍙姪子）。

他質疑，主要管理階層都是如此名單，不知道副主管職以及基層幹部跟員工，是不是也有如電影《寄生上流》一樣，從英文家教到美術老師到司機到管家，通通包辦了？現在看起來民進黨的寄生華航，主要演員都列了那麼多人了，不知道配角、臨時演員還有多少？

(中時 )