「台灣生技加速論壇」25日起連續四天在國家生技園區（以下簡稱生技園區）舉行，主題聚焦生醫研發以及產學對話，同時也將細部介紹國家生技園區設施，以利將生醫轉譯研究計畫與設施服務提供給產業使用。

隨著一年一度的亞洲生技大展BIO Asia-Taiwan 2019盛大開幕，生技研究園區將於7月25日（四）至7月28日（日），展開為期4天的「台灣生技加速論壇」。園區各單位除將詳細介紹各項職掌及設施服務外，更安排已進駐業者專業分享，讓各界一口氣掌握生技園區及生醫產業的一手資訊。

國家生技研究園區為中央研究院、經濟部、科技部、衛福部所聯合組成之園區，也是臺灣第一個跨部會、府院合作的生技園區。中央研究院院長廖俊智擔任園區聯合會主席。

生技園區為配合國家發展生技醫藥產業，特別設立創服育成中心（BioHub Taiwan）進行進駐、招商作業，短短一年內成效良好，已有11間進駐廠商。創服育成中心代執行長吳漢忠研究員表示，4天的論壇各有不同主題，包含對外介紹園區的核心業務，亦邀請中研院生物醫學科學研究所廖有地研究員及胡哲銘助研究員，探討有關個人化抗癌疫苗及抗菌物質醫材等議題，並與廠商面對面就實質內容深入說明。

論壇首日即以「生醫研發生態系」為主題，呈現園區的重點輪廓。由財團法人生物技術開發中心（DCB）、國家實驗動物中心（NLAC）、生技醫藥產業發展推動小組及生醫商品化中心（BMCC）分別簡介，讓參與者對園區各部會擔任的角色有初步認識。園區同時也邀請到多家生醫企業及廠商，前來發表經營項目與未來發展。

論壇第二日重點放在園區的各項服務，包含由生醫轉譯研究、核心設施及台灣人體生物資料庫展示其設施及平台服務，以幫助有意瞭解園區實際服務的業者們掌握全貌。論壇第三日的聚焦點回到業者，來自生技園區及商品化中心的各家廠商，將再深入介紹重點開發項目。談論主題之多元，橫跨人工智慧監測、牙科掃描列印、精準腎病管理、肺癌免疫療法等面向。參加者可有別以往，從業者的觀點掌握我國生技產業的重點方向，並一窺進駐廠商對生技園區的使用感想。

論壇最終日將深入介紹園區的生醫轉譯研究計畫及核心設施服務，主題涵蓋臺灣小鼠診所、臺灣人體生物資料庫、人類治療性抗體研發平台。其中，作為園區研發後盾的中央研究院，也將由生物醫學科學研究所胡哲銘助研究員及廖有地研究員，說明有關精準個人化抗癌奈米疫苗及抗菌物質醫材等先進議題。

並於7月23日晚間舉辦「園區合作暨交流接待晚會」，邀請國際與會貴賓、國內外生技公司及園區已進駐廠商初步互動。

廖俊智表示，園區將以跨部會整合之優勢，加速我國生技產業發展，本次除展示園區跨部會服務之能量，也讓參展之國內外貴賓與園區各部會、進駐廠商、中央研究院進行交流、連結、合作，期待能產生「群聚效應」，加速建構我國生技產業之動能，提升國家整體競爭優勢，進而打造「臺灣生醫生態圈」。

國家生技研究園區、中央研究院、生醫商品化中心首度於今年「亞洲生技大展BIO Asia-Taiwan 2019」南港展覽館1館4樓聯合展出，以台灣生技加速之概念，作為整體場館之設計，並設有展示舞台，安排「台灣生技加速論壇」，欲以園區跨部會整合之優勢，打造生技生醫之研發生態系。

【參考資料】

Taiwan BioTech Accelerator Forum 臺灣生技加速論壇

時間：108年7月25日（星期四）至28日（星期日）共4日

地點：臺北南港展覽館（臺北市南港區經貿二路1號4樓）-N314場館，依不同主題展示各部會角色

參與單位：國家生技研究園區、中央研究院、科技部、經濟部、進駐廠商等20個單位

網址：https：／／reurl.cc／gd4xQ

國家生技研究園區 官網 https：／／nbrp.sinica.edu.tw

BioHub Taiwan官網 https：／／nbrp.sinica.edu.tw／pages／23

BioHub Taiwan臉書粉絲頁 https：／／www.facebook.com／Biohubtw／

(旺報 )