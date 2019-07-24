香港自6月以來，有多名參加抗議示威人士被捕，而「釋放被捕人士」則是多次示威遊行提出的訴求之一。對此，中共黨媒發表社評稱，香港「一些暴徒搞出了法律禁止的嚴重行徑」，難道因為宣揚「爭民主」法律就要對暴力網開一面。並強調，不依法懲罰暴力示威者，北京是不會同意的。

中共黨媒《環球時報》發表社評稱，眾所周知，香港一些暴徒在迄今發生的示威中搞出了法律禁止的嚴重行徑，他們受到拘押並聽候依法發落是法治最基本的題中之義。香港作為將崇尚法治作為核心價值的社會，尤其要堅持抓人和後續處置都嚴格依法進行，不能向任何壓力屈從。

社評直指，反對派要求無條件放人，「大赦那些暴徒」，真正的目的是要用街頭政治所產生的力量壓倒法律的權威，宣告街頭政治中的暴力活動擁有司法豁免性質。那樣的話，他們今後搞街頭政治時無論做什麼都可以是安全的，排除被追責的後顧之憂。

社評反問，因為宣揚「爭民主」，法律就要對他們的暴行網開一面，那還叫法治社會嗎？香港反對派打出那樣的要求，西方一些勢力也支持這一要求，這是真正在挖香港法治的牆腳，甚至不惜要推倒香港法治的大廈。

社評指出，如果被捕者被無條件釋放，就意味著「在香港政治真正變得高於法律」，這是「反對派和崇尚暴力者的美夢」。香港法治更有中央政府的強大支持和背書，它不是任何力量能夠最終撼動的。不依法懲罰暴力示威者，香港廣大民眾將擔心無窮的後患，北京也不會同意。

文末強調，反對派不要幻想他們制造「白色恐怖」和「美化暴力」就能嚇退香港法治的自我堅守。更不要幻想西方勢力能夠真正幫他們在法律面前脫責，西方只能影響香港的部分輿論，受到中央支持的香港法治決不會在西方壓力下折腰。

(中時 )