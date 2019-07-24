醫生在節目分享夏天最常見4種細菌。(翻攝YOUTUBE)

夏日溫度高，食物保存若稍不注意，就可能讓細菌滋生感染，不慎誤食恐導致上吐下瀉，嚴重可能引發器官衰竭。有醫師在節目上分享，夏天食物常見感染的細菌，像是椰毒假單孢菌、沙門氏桿菌、仙人掌桿菌以及大腸桿菌等4大細菌，提醒民眾注意食物保存及飲食安全。

基隆長庚醫院外科教授江坤俊與腎臟科醫師江守山在《健康2.0》節目中分享，夏天常見4種細菌大魔王：

1.椰毒假單孢菌

椰毒假單孢菌特別喜歡木耳等真菌類、穀類和馬鈴薯；江守山表示，它屬於「伺機性感染」的菌種，但一旦感染對身體造成的傷害相對較大，嚴重可能引發肝衰竭，併發呼吸、血液、神經、循環等系統衰竭，甚至昏迷，治療難度也相對高；江守山提醒，將食材浸泡在水裡時，正是細菌容易孳生的時機，他建議浸泡時間不宜超過2-3小時，較能避免食物被汙染。

2.沙門氏桿菌

江坤俊說，沙門氏桿菌容易出現在禽肉、畜肉、魚肉、奶蛋豆類等食物，輕則讓人上吐下瀉、血便；重則腸穿孔、腹膜炎、重度脫水；沙門氏桿菌容易藏在蟑螂、狗、貓爬過的地方，還有雞蛋外殼，也可能因沾有雞糞，而遭雞糞裡沙門氏桿菌感染，因此建議蛋白要煮到全熟再食用，另外，吃火鍋時，若用同一雙筷子夾生肉、熟肉，也可能提高感染風險。

3.仙人掌桿菌

江守山說，冷飯、冷義大利麵容易被仙人掌桿菌汙染，但因外觀和氣味幾乎沒有變化，很難察覺，且仙人掌桿菌可耐高溫，即使加熱到100℃都可以讓人上吐下瀉，甚至引發肝衰竭。因此建議米飯不要放在室溫下過久，應盡速放入冰箱冷藏，杜絕細菌汙染的機會，國健署資料顯示，攝氏7到60度之間是細菌最易滋長的溫度，建議食物在室溫下勿擺超過2小時，氣溫超過32度時，則不宜放室溫下超過1小時。

4.大腸桿菌

大腸桿菌一般在牛肉、生魚片、涼麵最常見，只要食物保存方式不正確，就很容易被它汙染，導致上吐下瀉、發燒，甚至引發急性腎衰竭、溶血性貧血。江守山也澄清「生魚片配芥末能殺菌」說法，其實芥末只能刺激味覺無殺菌效果，他建議食用生魚片前先輕戳幾下，如果彈性差，代表新鮮度不夠，若外觀看起來黏黏稠稠的，代表細菌已在上面滋生形成「生物膜」，千萬不可食用。

(中時電子報)