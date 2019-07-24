國安局特勤人員走私9800條免稅菸案，檢方扣案驚人鉅量菸品將何去何從？法務部長蔡清祥24日在台中受訪表示，全案由檢調處理中，查扣物若為保值，可在依照法律程序後，予以拍賣，這批香菸「如果有必要的話」，依照法律程序進行，可在偵查中提早做查扣拍賣。

台中地檢署24日在第二辦公大樓廣場，舉辦「查扣變價破億紀念特輯」新書發表會，並舉辦扣案物變價拍賣，拍賣保時捷、賓士等10部高級名車及17批電子產品，法務部長蔡清祥等人到場參加。

國安局特勤人員走私免稅菸案，檢方查扣9800條、市價高達645萬的香菸走私入境，這批大量菸品備受矚目。蔡清祥表示，檢方刑事案件中查扣的物品，有毀壞等疑慮，或需要保值，例如汽車會折舊，在一定法律程序後，於偵查中即可進行拍賣，款項則繳交國庫或發還被害人，這批查扣香菸，如果「有必要的話」，也可依相似法律程序，在偵查中即可提早作查扣物拍賣。

至於前總統陳水扁將舉辦簽書會，蔡清祥指出，台中監獄會依照法律的規定，視參加活動性質，做為核准與否的決定。

台中地檢署「查扣變價小組」自101年2月間起，至今7年多來，已進行偵查中查扣物變價拍賣62次，總變價金額高達新台幣1億1349萬6236元，勇冠全國各檢察署。

(中時 )