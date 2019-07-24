主演《三生三世十里桃花》、《秦時麗人明月心》而在兩岸三地走紅的中國大陸女星迪麗熱巴，其維吾爾族血統讓她擁有精緻的異國風情臉孔，堪稱「零死角美顏」，而有時她下戲或休閒時間，迪麗熱巴會稍微喬裝以保持低調與隱私，然最近她被拍到現身某酒店，一樣遮掩嚴實，沒料到卻因手上拿的東西而秒破功被認出！

紅星迪麗熱巴擁有天使臉蛋與纖細身材，然這樣的她有一個很萌的特點，就是無論在拍戲當中還是私底下，她幾乎無時無刻手邊都拿著食物在吃，還因此得到「胖迪」的暱稱，而昨天北京某飯店大廳出現一名神秘女子的身影，她以口罩、帽子將臉龐全遮住，服裝也穿得十分休閒，腳下甚至踩著飯店附贈的一次性紙拖鞋，然這名居家女性，身材卻相當纖瘦修長，讓人不禁多看兩眼。

而就在拍攝者懷疑此女可能不是普通女孩的時候，原只拿著手機走出飯店的女子，突然進了旋轉門，快步低頭上樓回房間，手上則比來時多了一包外賣小吃，綜合纖瘦、筷子腿以及吃貨特性，此女身分很快曝光，粉絲秒認出自己遇到了野生迪麗熱巴，照片很快在微博上瘋傳，逗得網友笑翻，直呼「吃貨上身」、「穿酒店拖鞋下樓拿外賣的明星，也是沒誰了」，愛吃人設再度得到認證。

(中時電子報)