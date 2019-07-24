政府為降低寵物棄養或走失，進而造成野外犬貓任意繁殖的問題，今年實施「犬貓三合一絕育計畫」，但因絕育手術所費不貲，基隆市動保所即日起至12月15日開出800隻名額，將提供公犬貓800元、母犬貓1500元的絕育補助，以減輕市民的負擔，增加為毛孩子絕育的意願。

動保所長陳瑞濱指出，犬貓1年可生2胎，每胎平均生6至8隻，此次計畫預估完成800隻絕育後，即可減少1萬400隻無辜生命的誕生，將對基隆市源頭管控有極大助益，動保所已向行政院農業委員會爭取到絕育經費補助共107萬元，透過基隆市各動物醫院，來執行補助計畫。

陳瑞濱說明，絕育為開腹腔的大型手術，所費不貲，公犬貓需1500至2500元，母犬貓需3000至4000元，所以即日起至12月15日推出絕育計畫，公犬貓補助800元、母犬貓補助1500元，並開出800隻名額，鼓勵絕育。

動保所說明，民眾需將犬貓帶至基隆市有「三合一合約」的11家動物醫院完成絕育，才能享有補助，分別是位在信義區的台大貝斯特動物醫院、台大良一動物醫院、東尚動物醫院、旺旺動物醫院，仁愛區的新興動物醫院、台大長鴻動物醫院。

另外，還有中山區的台大稚沅動物醫院、喵喵TNR動物醫院，安樂區的祥霖動物醫院，七堵區的天恩雅動物醫院、寵物銀行動物醫院。目前僅簽立11家，未來會持續增加中。

(中時 )