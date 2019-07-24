台北市長柯文哲接受網路節目專訪，主持人郭子乾、唐從聖巧扮蔡英文總統與高雄市長韓國瑜與柯對談。雖節目內容頗為輕鬆，但最後柯文哲自己透露，面對外界關注他要不要選2020，「等到9月1日再講吧！」9月19日開始連署，但要預先準備連署點，這需要準備10幾20天，所以大概最慢決定的時間就是在9月上旬；幕僚解讀，柯這番話的意思，代表他大約會在9月初「有個定論」，但也不一定立刻就會對外宣布。

柯文哲在節目中再度批評藍綠對手說，韓國瑜、蔡英文初選出線，讓台灣的知識份子、國家所謂最大多數國民都相當焦慮，「台灣怎麼會淪落到這個地步啊？」他認為，正常民主國家爭取連任一般沒問題，像美國歷史上只有兩次總統沒有連任，因為一般連任的支持度40％就不會有挑戰者，而台灣現在的狀態就是典型的「秦失其鹿，天下共逐之」。

至於他自己，柯文哲稱，從頭到尾都不是很想選，每天都在找不選的理由，直到現在也還是不想選，「很無辜，沒說要選，兩個黨都把我放在初選民調裡」。接著他也透露，其實現在每天都有超過22台媒體攝影機拍他時事聯訪，主因在於大家都在等他做決定，民進黨現在也很猶豫，黨內算過很多模式，例如蔡韓一對一，他們較有信心，但如果他參選，就有好幾種算法，韓國瑜有可能會贏，此外，「毀柯對滅韓有沒有幫助」，民進黨也不確定，因為3人參選複雜度太高，導致綠營也舉棋不定，一下希望他選、一下希望他不要選。

根據中選會時程，9月12日發布選舉公告，9月12至17日受理參選人申請，9月18日公告被連署人，9月19至11月2日受理連署書，接著才是候選人登記、公告候選人。柯文哲透露，deadline看似是9月17日，因為自己沒政黨，9月18日中選會要公告被連署人，但實際上，deadline應該是9月1日，因為要連署需要時間，不是去馬路上（連署），而是需要準備連署點，「等到9月1日再講吧！」這也要準備10幾20天，所以最慢決定選不選的時間點，大概落在9月上旬。

有幕僚對柯文哲的這番話加以解讀，認為柯文哲現階段還在評估選不選，決定的時間點應該會在9月初有個定論，只是，屆時會不會立刻對外宣布，還未必。

行政院長蘇貞昌日前稱柯文哲曾講過，若順利連任市長，也會支持蔡英文尋求連任，頗有暗示柯不該打臉自己的意味。柯重炮反擊蘇貞昌說，2018選舉之後，尤其又發生葛特曼事件，現在蘇貞昌這樣講，只能說實在是有夠不要臉！語畢，柯又忍不住再說一次，「我也不客氣反擊，有夠不要臉！」對於這件事，柯今天也表示，他當天講話太毒辣了，不像他平常的個性，他也認為民進黨也不會拿這個出來講了。

至於2020會不會帶職參選，柯則認為他不喜歡那樣，他說這也是不正常社會。對於韓流，柯文哲說是大環境問題，也是因為人民太絕望。他說韓喊發大財，但問題沒有解決；對於台灣安全人民有錢，柯也直言喊口號而已。柯也提及，台灣最需要執行力，長照系統要建立沒那麼容易，且社會變動太快，要應付老人化跟少子化很麻煩，「有時候不是喊口號就解決」。

(中時 )