新光集團花蓮兆豐農場與太陽能光電業者今舉行第二次說明會，相關單位列席簡報光電專區計畫。（張祈攝）

現場贊成民眾自備支持牌子表達立場。（張祈攝）

反對民眾也自製牌子表達意見。（張祈攝）

經營民宿的劉秀英提出反對意見，她認為，鳳林鎮林榮降雨量大，不適合種電，也破壞鳳林慢城的形象。（張祈攝）

新光集團花蓮兆豐農場與太陽能光電業者合作，投資200億元計畫在自家近500公頃土地「種電」鋪設太陽能板，計劃興建發電量達475百萬瓦的光電廠，今舉行第二次說明會，地方居民意見兩極，贊成、反對兩方數度對嗆，合作的太陽能業者洪景河指出，光電廠完工後發電量足以供應花蓮全縣用電，也是全台最大光電廠，最快今年底動工，明年中分段供電。

新光兆豐集團提供自家土地，與生豐電力、太登綠電公司合作建構太陽能光電專區，總面積近500公頃，保留約135公頃作為綠地，由兩間太陽能光電業者分區使用，生豐負擔75百萬瓦發電量、太登綠能負責400百萬瓦發電量。

太登陸能執行長洪景河指出，花蓮縣內電力以水力發電廠為主，電力供應約120百萬瓦，僅花蓮用電尖峰的一半，不足電力全靠西電東送或南電北送，太陽能種電可供應475百萬瓦電力，可以供應全縣用電，甚至達到東電西送的成效。

今由執行單位舉行說明會，簡報解釋居民對環境、太陽能板清洗疑慮，並提供回饋機制，包括提供100至1000名工作機會、每年提撥至少300萬專案回饋金，也承諾與縣府合作，建立光電專區旅遊方案等。

現場約60餘名民眾意見兩極，反對、贊成牌子都有，幾度場面失控，反對的莊小姐指出，過去屠宰場成立也承諾會提供就業機會，真的蓋完了也沒有娉用任何一位在地人，質疑回饋機制沒保障；經營民宿的劉秀英提出，鳳林鎮林榮降雨量大，不適合種電，也破壞鳳林慢城的形象。

也有贊成的民眾到場聲援，回鄉工作3年洪國芳指出，綠能能夠有穩定電力又不傷害土地，認為應該給企業一次機會，不該為反而反；移居到花蓮鳳林15年的張祺鑫指出，花蓮長期仰賴西電、北電，若能在地發電穩定電源，沒什麼不好。

洪景河指出，會匯集居民意見，盡力與民眾溝通，針對花蓮颱風、地震災害多，太陽能板設置也特別注重穩定性，說明會結束後將啟動申請流程，預定最快今年底開始建置，預計分5段工程進行，第一期最快明年開始供電，3年內全部完工。

(中時 )