香港民間人權陣線24日向61間外國駐港總領事館及歐盟駐港澳辦事處寄信，因許多港民在元朗被襲擊一事，呼籲各國領事正式要求特區政府，承諾保障居港國民的人身及財產安全；並向國民發出旅遊警示，避免國民成為警察和黑勢力濫用暴力的受害者。

據港媒《香港01》報導，信件內容指出，暴徒有組織、公然無差別地攻擊平民、製造社會恐慌，阻嚇市民行使言論自由和表達自由的權利，威脅平民人身和財產安全，嚴重損害法治。在文明社會，根本無異恐怖襲擊，形容元朗暴力是由警察縱容暴徒而成。

信中又稱，特區政府面對元朗的恐襲事件，竟然將同日在港島區的和平示威混為一談，同時譴責，模糊焦點，直言6月以來的政治風暴，反映香港沒有真正民主普選，「一國兩制」難以為繼，香港的法治和自由將會繼續受到政權的暴力和黑勢力威脅。香港能否保持其馳名國際的營商環境和旅遊天堂美譽，已成疑問。

最後，信中表示香港是國際都會，不少外國公民相信香港的法治和安寧，願意居留香港營生。特首林鄭月娥一日不回應民間五大訴求，不成立獨立調查委員會，民怨只會更大，局勢只會繼續惡化。

故此民陣呼籲各駐港領事館及辦事處能正式要求特區政府，承諾保障居港國民的人身及財產安全；並促請相關國家向國民發出旅遊警示，避免國民成為警察和黑勢力濫用暴力的受害者。

澳洲駐港總領事館發言人稱，會密切關注現況，並會更新旅遊警示，以反映任何新信息，而現時的旅遊警示是基於領事官員的評估，預告今日稍後會發布更新信息，但預期香港的整體建議水平，仍會建議澳洲公民只需採取正常的安全預防措施（即其最低建議水平）。

(中時 )