基隆市文化局規畫「藝術進區」活動，推出川劇變臉等精彩演出，26日至8月24日共舉辦7場，分別在基隆市7個行政區的學校上演。（張穎齊攝）

基隆市文化局規畫「藝術進區」活動，推出一系列的精彩演出，市長林右昌（後排左四）、文化局長陳靜萍（後排右三）、海科館長陳素芬（後排左二）邀請民眾來欣賞。（張穎齊攝）

暑假到來，遛小孩有新去處！基隆市文化局規畫「藝術進區」活動，推出川劇變臉、特技雜耍、劇團等演出，26日至8月24日共舉辦7場，分別在基隆市7個行政區的學校上演，邀請市民在這個夏天一起大手拉小手，共賞藝術的美好。

市長林右昌表示，考量到有些家長或是阿公阿嬤不一定有空帶小朋友到文化中心欣賞表演，因此規畫「藝術進區」展演活動，並於26日起將在各區登場。

林右昌說，由於文化中心演藝廳已多年未整修，市府好不容易爭取到文化部的經費支持，自明年開始進行演藝廳全面整修，包括舞台及音響設施設備等都會進行改善，所以在整修期間，文化局將一系列的藝術活動規畫走入社區或校園。

文化局表示，「藝術進區」的7個場次都是在晚間7時，分別為26日於中山區中山國小舉辦的《台灣特技團》百戲大觀，27日於信義區光隆家商舉辦的《豆子劇團》賣香屁，8月2日於仁愛區南榮國小舉辦的《蘋果劇團》勇闖黑森林。

另外，還有8月3日於中正區海科館南區大客車停車場舉辦的《FOCA福爾摩沙馬戲團》潘朵拉的盒子，8月23日於安樂區建德國小舉辦的《台灣特技團》百戲大觀，8月24日於七堵區明德國小舉辦的《蘋果劇團》勇闖黑森林。

文化局長陳靜萍說，藝術進區是由文化局與紙風車文教基金會合作，並榮獲財團法人RC文化藝術基金會贊助，藉由巡演拉近民眾與藝術的距離。

(中時 )