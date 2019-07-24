梅西在美洲盃季軍戰領到紅牌。（嵌入自愛爾達體育家族）

阿根廷隊長梅西（Lionel Messi）在美洲盃季軍戰被紅牌罰下，賽後拒絕領獎還炮轟南美足聯「腐敗」、「不公」。儘管梅西已對自己的發言道歉，南美足聯今天仍決議在2022世足資格賽禁賽梅西1場，外加1500美元罰款。

南美足聯祭出處分捍衛威信，梅西未遭到更嚴重的禁賽，算是雙方都有了下台階。其實梅西在上屆世足資格賽也曾因疑似辱罵裁判，被處以4場禁賽，讓阿根廷出線蒙上陰影，幸好後來上訴成功，只服1場禁賽，梅西也在最後1場資格賽對厄瓜多上演「帽子戲法」，帶領阿根廷驚險搶下前進俄羅斯世足賽的門票。

當然，梅西在美洲盃季軍戰的衝突，只是和智利後衛梅德爾（Gary Medel）以胸口互撞，給紅牌是否過當的確值得討論，但炮轟南美足聯「陰謀」做掉阿根廷，也有欠公允。既然梅西已經道歉，最後沒有重懲也算合理。

然而，懲處梅西比較敏感，南美足聯可沒放過阿根廷足協理事長塔皮亞（Claudio Tapia），因為塔皮亞也在梅西開炮後發表聲明，附和批評南美足聯。南美足聯決議將塔皮亞踢出國際足總（FIFA）的決策委員會。

FIFA決策委員會共有37位成員，塔皮亞於去年10月成為代理委員。南美足聯表示，將另外選出頂替阿根廷位置的委員代表。

(中時電子報)