因演出八點檔《大時代》兩度被傳與人夫男星馬俊麟過從甚密的女星王瞳，與正牌男友艾成傳出超過1個月沒有好好聊天，更是1年多沒有性生活，讓她言這樣的感情狀態很危險，加上馬俊麟的太太又以「三人共食便當文」來影射她，讓這段感情生活看加不被看好，如今兩人本週六即將公開合體。

王瞳二度傳出外遇介入馬俊麟婚姻，本週將合體男友艾成在的87樂團公開演出。（圖／翻攝自臉書）

王瞳近來捲入馬俊麟婚姻生活後，外界就放大她和艾成的感情關係，加上昨（23）日馬俊麟老婆又PO出「三人吃便當」文，痛訴馬俊麟與王瞳根本沒分手，而是「躲起來」偷吃，連馬俊麟穿著短褲、手心寫「死也不分開」與王瞳合照也曝光，令不少人好奇王瞳男友艾成心情。

王瞳（右）與馬俊麟（左）因拍戲傳出互動過甚，昨日馬俊麟更發出道歉文。（圖／翻攝自臉書）

先前王瞳出席活動時，就曾表示因為自己忙著拍八點檔，艾成專心經營餐廳，兩人已經很久沒有好好聊天，除了公開合體的活動外，兩人幾乎都各自忙碌，加上加入教會的關係，超過1年多沒有性生活，她也坦言這樣的感情狀態很危險。

外加馬俊麟老婆兩度暗指婚姻中有小三，也讓她受到不少關切，本週六王瞳將合體艾成與所組的87樂團，一起出席公益反毒活動，兩人互動勢必將成為焦點。

(中時電子報)