高中生被流浪狗衝撞，從腳踏車跌落受傷。（吳敏菁翻攝）

彰化市安溪里附近流浪狗聚集。（吳敏菁翻攝）

流浪狗又傷人了！今天早上安溪里愛屋山莊瓦斯分裝場前，陸姓精誠高中生騎腳踏車準備要去搭校車，發現流浪犬大白正在追逐車輛，警覺地注意狗狗動向，卻不料大白狗突然轉向，朝他衝過來，腳踏車撞上流浪犬，整個人飛出去，跌落地面，送醫急救，家屬心疼質問，為什麼無法管理野狗？

陸姓高中生，腰部受創、膝蓋兩公分的撕裂傷，碎石等異物侵入，需要進一步輕創，緊急安排在彰化基督教醫院開刀。

流浪犬傷人事件層出不窮，家屬表示，安溪里附近流浪狗很多，主要是有人餵養，流浪狗常常追逐人、車，都提醒孩子不要去冒犯到狗狗，安靜走過就不會被追，但是沒想到還是遇上了，這隻大白狗是其中活動力最強的，是不是不要餵養，流浪狗就不會逗留、聚集這麼多？這是管理上要去思考的問題。

彰化基督教醫院副院長周志中表示，幸好教踏車滑道路旁，沒有拋到路中，沒有過往車輛，但是學生重重跌落，膝蓋還是嚴重撕裂傷，沾滿砂土等雜物，需要麻醉，進行清創手術。

彰化市民代表韓德生表示，政府106年執行零撲殺，起個頭，配套不足，使得動保人士與一般民眾互有誤解。加以地方政府未積極面對及處理流浪犬管理。

憾事發生，彰化縣動物防疫所會與彰化市清潔隊，在流浪犬出沒區域加強捕捉工作，以避免類似情事再度發生，彰化縣動物防疫所會派員前往事發地點捕捉肇事犬隻，並在該地點放置誘捕籠，並請當地居民協助，呼籲如大白狗有再出現蹤影，儘速通報前往捕捉。

(中時 )