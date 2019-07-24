台北市長柯文哲接受網路節目專訪，主持人郭子乾、唐從聖巧扮蔡英文總統與高雄市長韓國瑜與柯對談，還安排一段快問快答，要柯回答對政壇人士的印象。結果，當看到國民黨主席吳敦義的照片，柯文哲脫口回答「白副總統？這是大數據認證的白賊義」，至於前總統馬英九，柯笑說「這歷史人物還在喔？好久沒出來嚇人了！」

節目單位安排藍綠多位政壇人物的照片，要柯文哲看到照片後回答對這些人物的印象。柯文哲形容前行政院長賴清德是「賴神」，但「現在應該已經逃往海外了，聯絡他都說不在」；前立法院長王金平則是「喬王」，且「這個還在掙扎（指選不選2020）」。

接著，照片show出吳敦義的照片，柯文哲脫口回答，這是白副總統還是什麼？其實若用網站去查「白賊」兩個字，第一個出來會是「白賊義」，可見這是google大數據認證的。

至於前新北市長朱立倫，柯文哲說「慢慢被大家遺忘了，其實也沒有慢慢，是很快」；而馬英九，柯笑說「歷史人物還在喔？好久沒出來嚇人了！」

另外，節目中另安排一段問答，要柯文哲回答「是非題」。結果，柯文哲被問到蔡總統是否做不好、是否聽不懂老百姓的話、韓國瑜選總統是被民進黨逼的等問題，通通都回答「O」；另外，柯文哲也說，賴清德初選雖是被做掉，但他也突襲小英，要選要早點講，所以兩個都有錯、應該各打50大板。

(中時 )