長庚醫院醫療團隊日前遠赴馬來西亞，參與「台灣形象展健康產業形象館」，其中嘉義長庚所推廣的三叉神經痛治療，經由當地媒體報導後，已有10多位民眾來信詢問，部份民眾已安排好來台治療，顯示台灣醫療軟實力被當地看見。

衛福部去年6月起實施新南向醫療，協助提升他國醫療水準，同時宣揚台灣醫療。其中的馬來西亞，今年起由長庚醫院負責耕耘。長庚醫院行政中心副總執行長蘇輝成日前與檳城南華醫院簽署合作備忘錄（MOU），未來將由長庚協助引進醫療資訊系統的具體方案。

除了簽署MOU，長庚醫院本月初亦參與了檳城國際會展中心的「台灣形象展健康產業形象館」，由嘉義長庚醫院副院長、神經外科主治醫師楊仁宗領軍，偕同體系特色醫療項目，包括高雄長庚的質子治療、嘉義長庚的三叉神經痛治療等，吸引業者洽談合作，亦有100多位民眾至現場諮詢。

值得注意的是，三叉神經痛的治療方式「手術中即時影像導航系統及電腦分析定位新技術」經由當地媒體《星洲日報》刊登後，吸引10多位馬國民眾來信諮詢，其中部份民眾已安排來台治療。

蘇輝成表示，長庚醫院將積極配合政府政策，持續把台灣醫療軟實力在馬來西亞深耕發展，辦理專業研討會、病友新知分享會及產業座談會等各項活動，與當地專業人士及民眾互動，並提供台灣醫療產業的展示平台，介接台灣廠商與當地機構，帶動醫療產業鏈的發展，並協助提升當地醫療水平。

(中時 )