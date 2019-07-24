高雄市長韓國瑜爬樹察看樹洞積水養蚊，立委徐永明譏韓「矯情做作過頭了」；文化大學新聞系主任胡幼偉說，韓黑這幫豬頭馬上又見獵心喜，開始酸韓！然後，大家一查登革熱防治守則，就是有清除樹洞積水這一項工作。

徐永明在臉書表示，韓國瑜防汛破功卻聞髒水、防疫失敗則是爬樹做秀，根本是把市政當兒戲。矯情做作過頭了。

胡幼偉形容，韓黑，又一批人掉進了老韓佈好的捕獸陷阱去了！講不聽，有什麼辦法？早說過，不要真以為韓是草包。他在高雄做的每個動作，都是有用意的。你不去想他的用意，一看他做動作就黑他酸他，不但是幫他做正面宣傳，也自己掉進他預先弄好等你的陷阱中反被笑。

胡幼偉說，韓被黑了那麼久，你認為他爬樹前沒想過韓黑可能的反應嗎？他又為什麼偏偏選在韓黑正為私菸案發愁的當下爬樹呢？這樣講，懂了吧？恭喜老韓又在韓黑助攻下得分了！韓黑真的還蠻好拐的！

(中時 )