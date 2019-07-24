英國《金融時報》大中華區特派員席佳琳（Kathrin Hille）17日撰文，指控旺中媒體體集團「聽命」對岸，日日接到國台辦電話決定新聞方向。旺中已發表嚴正聲明並提出告訴，律師團與立委蔣萬安、沈智慧、賴士葆、陳玉珍也聲援力挺。學者孔令信也直指5大瑕疵，打臉席佳琳的「抹紅」。

孔令信投書《風傳媒》，直言席佳琳正在傳播一個「重大錯誤」。首先他並沒有向國台辦查證，僅聽2位不知從何而來，更不知真實性的「記者」所言。再者，這2位記者說詞，明顯不懂媒體實務操作。新聞的製作，必須層層分工，確認所有新聞真實性與價值後，再透過編輯檯的討論、審稿、製標、審標、組版、檢視大樣、確定清樣等程序之後，才交付印刷，所有過程都是再度層層把關，絕非某一、兩位編輯主管界能決定。

孔令信更指出，席佳琳指出國台辦「每天都會打電話」，這個說法更是啟人疑竇。席佳琳並未清楚交代，究竟是誰看到、誰聽到主編「天天接到電話」。若真有其事，那麼請檢調機關調出這方面的通聯資料，否則就是未經查證的「抹紅」。

對於特派員指導報導方向的指控，孔令信也點出，目前兩岸新聞交流還未開放到相互駐點，只有3個月或半年的記者「蹲點」；所謂「中國官員向駐中的台灣特派員指定題材和評論」，席佳琳大可向國台辦或旺中查證，否則就是全然偏頗的栽贓。

至於韓國瑜與《中天》、《中時》的關係，孔令信直言，當韓默默無名、單槍匹馬去高雄參選時，不少主流媒體不以為然，綠媒也將之視為「假議題」不屑處理，反而透過網路引爆高聲量。因此，說韓流是拜《中天》所催生，不如說韓國瑜與《中天》都是拜網路與新媒體所賜。同樣的，《中天》也在尋求新出路之際，看見韓的熱度，並隨之做出大膽創新，雅俗共賞讓收視與觀眾打破藩籬，席捲各階層。足見，韓與《中天》的成功，是彼此的相輔相成。

(中時電子報)