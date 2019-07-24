新任國安局長由退輔會主委邱國正接任 13:412019/07/24 中時電子報 戴志揚 、 吳梓鍹 、影音編輯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新任國安局長邱國正。〈中時資料庫〉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前國安局長彭勝竹因國安隨扈偷運私菸案不光彩下台，總總統府下午宣布新任國安局長名單，由現任退輔會主委邱國正接任。據了解，小英對於邱在年改期間能順利挺住相當讚賞，因此特別圈選他。 私菸風波延燒！總統府召開說明記者會 (中時電子報) #局長 也許您會感興趣 推薦閱讀 人事異動站 7月12日至7月18日 04:092019/07/21 財經要聞 桃市警新任分局長、交通大隊22日交接 11:322019/07/22 社會 北市警新任分局長 今布達典禮 13:262019/07/22 社會 卸、新任交接 嘉市警察局長張樹德接任 16:252019/07/22 社會 蔡總統出訪爆走私菸案 國安局長彭勝竹請辭獲准 20:042019/07/22 政治 國安局長請辭獲准 江啟臣質疑：棄車保帥掩蓋真相 23:512019/07/22 政治 國安局長彭勝竹下台 菜農酸：民進黨不會虧待你 10:042019/07/23 政治 國家外交變走私牟利？立委參選人黃馨慧批總統蔡英文治國管理無能！ 18:122019/07/23 政治 鮑里斯強生確定成為新任英國首相 19:172019/07/23 國際 柯承亨接代理局長 扶正機率高 04:102019/07/24 政治要聞 政治熱門新聞 走私菸案是多年陋習？他拿韓國瑜清淤例子神回 - 政治 變身挺柯大將 21年民進黨員曝主因痛批民進黨 - 政治 華視2020民調出爐 小英超玄數字讓宅神笑翻 - 政治 黃國昌罵國民黨栽培爛官 綠營四大天王遭狠K - 政治 新任國安局長由退輔會主委邱國正接任 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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