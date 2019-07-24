前國安局長彭勝竹因國安隨扈偷運私菸案不光彩下台，總總統府下午宣布新任國安局長名單，由現任退輔會主委邱國正接任。據了解，小英對於邱在年改期間能順利挺住相當讚賞，因此特別圈選他。

私菸風波延燒！總統府召開說明記者會

(中時電子報)