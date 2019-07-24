近日發生於元朗地鐵站白衣人無差別襲擊市民的暴力事件正在迅速發酵，許多港府公務因不甘被不作為的警方拖入水，紛紛以單位名義發表公開聲明譴責暴力，抨擊警方怠忽職守，並要求港府對元朗白衣人暴力事進行調查，以釋公眾疑慮。

昨日(23日)晚間一封以「一班熱心香港事務的入境處職員」為名的公開信，開始在社群媒體上流傳，該信文義簡單明確且理性平和，快速在網路上流傳，並引發其他香港政府公務員的呼應。

這篇以入境處職員名義發表的公開信說：

「在此，我們譴責一班以暴力表達心中不忿的人士，香港擁有高度的言論自由及遊行表達求的權利，我們歡迎你參與遊行去表達自已的訴求，但請不要以暴力去(攻擊)一些與你意見不合的人。如果再有同類事件，我們一定義不容辭地企出黎(站出來)，保護香港市民。

最後，我們由此至終都是一班服務市民的公僕，一心與香港同行。雖然身份不同，但我們目標相同。你絕不會感到孤單，千萬不要輕生，為極權政府而死，唔值(不值)。

「紙上得終覺淺，絕知此事要躬行。」香港人，站出來，加油！位置雖然不同，但我們會在後方支持你、保護你。

一班熱心香港事務的入境處職員上。」

此信不久便引發其他香港公務員的呼應，另一封以「一群愛香港的懲教署職員」為名的公開信隨後也在網上流傳，也是不想被指為勾結黑社會暴力份子的港府官員，用意在表明立場，並與元朗暴力事件劃清立場。這封題為「保障公眾安全和防止罪案以締造美好香港」為題的公開信說：

「對於近日於元朗發生之恐怖襲擊，我們表示極度痛心及遺憾。從各大媒體的現場片段清晰可見，一群身穿白色上衣的有組織人士在元朗港鐵範圍及街頭不斷以藤條及鐵通等不同武器，無差別地歐打手無寸鐵的市民，不論身份、年齡，無一倖免，對其身體造成多處傷害。

我們懇請同為紀律部隊之警方可以毋忘初衷，貫徹以廣大市民安危為首任務的精神，盡快將所有涉事襲擊者繩之以法，避免同類事件再次發生，以保社會安寧。

我們絕對歡迎春港市民以任何合法方式表達訴求，和而不同正是香港可貴之處。我們亦企請政府聆聽社會各界意見，制止社會撕裂。

『粉身碎骨渾不怕，要貿清白在人間。』

我們懇請愛香港的政府部門同事，勇於站出來，為香港人加油！」

隨後，又有以香港海關人員為名的公務員發出公開信表達相似立場，預計還會有更多公務員發出類似呼籲，此事已在網上形成港府公務人員一股風潮，迫使港府必須正視並進行嚴肅調查。

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(中時電子報)