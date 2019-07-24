國安特勤利用總統出國禮遇通關，夾帶免稅菸9800條闖關。國民黨立委江啟臣24日痛批說，此弊案是總統旁邊的國安團隊所造成，至今未看到總統府及國安高層表示任何歉意，還將問題推給前朝、典型「上梁不正下梁歪」；他要求總統蔡英文應將真相調查清楚，絕非只是「棄車保帥」。

江啟臣24日參加「水蜜桃的故鄉在梨山-2019梨山森活節」活動時，針對國安特勤利用總統出國夾帶免稅菸9800條闖關弊案，痛批暴發此弊案是總統旁邊的國安團隊所造成，不能全部推給1個少校扛責；甚至又將責任推給前朝，說這就是歷史共業、陋習等，完全沒有自己該負的責任。

江啟臣指出，國安團隊是在服務總統蔡英文，今天永和警衛室跟總統最接近，侍衛隊就如同過去的禁衛軍一樣；總統不僅要震怒而已，更要自我檢討，這是一個態度的問題，目前將侍衛長調職只是「棄車保帥」，難道華航的高層不需要負責任嗎？

江啟臣強調，今天絕對不是一個國安局長下台或侍衛長調職，就可以讓事情落幕，民眾就不追究；這一個紀律、態度的問題，要不要將真相調查清楚？民眾希望看到有為有守、願意檢討改正錯誤的國家元首，絕非只是位「棄車保帥」的國家領導人。

(中時 )