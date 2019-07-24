冰協今早po出更正後的聲明稿。（官網翻攝）

原定10月30日到11月3日在台北小巨蛋舉辦的2019年亞洲公開花式滑冰國際經典賽-台北站，中華滑冰協會22日晚間臨時被通知取消，昨晚於協會官網緊急公告，指出因「國際情勢」關係，賽事被改到中國大陸東莞。惟官網已修改爭議字句，重新公告，體育署則要求冰協向國際滑冰總會（ISU）提出申復。

冰協昨晚po文：「因國際情勢關係，我國目前不適合辦理國際滑冰賽事，故ISU理事會決議取消台北10月30日至11月3日主辦之亞洲經典賽，改由香港協會主辦，照原訂日期於中國東莞辦理。」引發外界與體育署的關切。

據了解，體育署今天上午與冰協開會詢問此事，但冰協表示來函中僅簡單說明為ISU決議。由於ISU來函中並未提到拔我主辦權的原因是「國際情勢關係」，體育署要求協會更正官網公告，並依程序提出申復，捍衛我方主辦權益。

原訂由台中市舉辦的2019年東亞青年運動會，去年被東亞奧會開臨時理事會決議取消，引發軒然大波。這次花滑經典賽台北站被移走，也是ISU理事會之決議。ISU花式滑冰理事會共有5位委員，當中並無大陸籍，至於大陸競速滑冰名將楊揚則是競速滑冰理事會委員，沒有花式滑冰的決策權。

(中時電子報)