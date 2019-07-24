《金融時報》駐台記者席佳琳撰文，指稱旺中媒體接受大陸國台辦指令做新聞，旺中集團日前親上火線表達採司法訴訟，更點名中央社社長難辭其咎。前中央社董事長陳國祥也痛批中央社無查證也未平衡報導，法律上站不住腳。對此，律師王瀚興則以「嘿嘿嘿案」為例，認為中央社根本不應重蹈覆轍。

王瀚興在風傳媒撰文提及《最高法院民事判決九十三年度台上字第八五一號》，意旨認為：「新聞媒體倘其在報導前業經合理查證，而依查證所得資料，有相當理由確信其為真實者，應認其已盡善良管理人之注意義務而無過失，縱事後證明其報導與事實不符，亦不能令負侵權行為之損害賠償責任」。前開判決是知名「嘿嘿嘿案」的裁判意旨，當時為追求新聞來源，事涉及國家最高層級名譽，審理過程冗長審慎，最終因無法舉證「新聞來源與確實合理查證」，媒體敗訴定讞。

王瀚興首先提出第一點質疑，他說中央社前開背書舉措，恐未符合上開判決要求的查證義務。他提及1980年代，美國記者假造8歲孩童吸毒，更導致「普立茲獎」因此首度撤回，原因就是媒體容忍「匿名資訊」，自誤誤人，悔不當初。「試問：系爭外媒與中央社，豈能有普立茲獎的國際聲譽與縝密查證？」

此外，王瀚興提及，司法審判實務臉書涉刑法加重誹謗的情況，常見以轉貼為理由，亦即未細論內容，稱無誹謗故意。是否因而無罪？法官認為不能以轉發貼文，為由免責，即便僅夾雜「少數」侮辱與誹謗字句，縱為「隻字片語」，仍須負擔相關刑責。就中央社轉載外媒爭議新聞來看，王瀚興認為，若稱轉載為無責，與前開臉書轉載抗辯何異？且前開抗辯，或可稱百姓非新聞專業、對法律認識不足，中央社豈能自降其格，認為「查證義務」僅剩「複製貼上」？王瀚興提及刑法第134條的「準瀆職罪」，對系爭抹紅媒體的誹謗，有加重其刑的規定，中央社為國家公器，「能力越大，責任越重，焉得忘記前開責任與媒體使命？」

第三點質疑，王瀚興認為，若真要把危害國安，視同叛國，茲事體大，更不能僅憑道聽塗說，含沙射影。他認為，中央社不僅最初不該轉載此新聞，之後，拉高分貝共存共榮，更恐非明智。王說自認「撿到槍」的單位對旺中磨刀霍霍，這種「以耳當眼」的乖謬行徑，豈是民主憲政所應有？中央社應以嘿嘿嘿案為殷鑑。

(中時電子報)