琦琦發文感謝外界關心。（圖／翻攝自琦琦是我微博）

任達華發文。（圖／翻攝自任達華微博）

任達華上週出席活動遭一男子砍傷。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

港星任達華上周六在廣東出席活動時，遭一名持刀男子上台襲擊，造成他腹部和手指被割傷，之後經紀人霍汶希透露，任達華知道兇手有精神分裂症後，已不打算追究對方責任。今(24日)下午一時，任達華順利出院，可見他精神奕奕地站在醫院門口讓媒體拍照，露出如釋重負的笑容，說希望能趕快康復，回到最愛的片場拍戲。

本月20日任達華在廣東替家居品牌活動站台時，突遇一男子持刀狂砍，第一時間任達華住進當地醫院治療，當晚便回到香港進行二次手術，昨港媒曝光任達華的傷勢照，據知他右手從食指到小指為擋刀，被劃了深深的一條刀疤，四指神經被割斷，幸好手術後恢復狀況不錯。

今任達華穿著白色T恤，身上披著淺藍色運動外套，腳步輕鬆步出醫院大門，右手傷勢看來還是頗嚴重，包了繃帶更戴上懸臂式三角巾，但他心情不錯，一路上不停微笑，他表示：「謝謝大家這幾天關心，這次意外受傷，感謝中山醫院，英皇公司的悉心安排，我在中山做了很多檢查，回香港後再做身體檢查，多謝大家關心」，最後談到傷勢說：「手還要時間康復，希望可以快點康復拍戲。神經線也要有時間康復，希望早點康復拍戲」，之後搭上車返家休養。

任達華老婆琦琦稍早在微博發出感謝文，寫下：「這幾天對於我們來說都是異常漫長與煎熬，還好樂觀積極的華哥給我們信心與能量。今天華哥出院了，我們，回家…由衷感謝所有醫護人員的悉心照顧，感謝家人朋友的支持和鼓勵，謝謝楊老闆和所有工作人員，也謝謝傳媒朋友，你們辛苦了。接下來我們會繼續配合治療，相信華哥很快就可以回來和大家見面，再一次謝謝各位，感恩！」而任達華也發文說：「我們回家」。

(中時電子報)