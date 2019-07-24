通霄鎮長陳漢志遭控去年底選舉期間，提供中型巴士免費載送台中、後龍火葬場服務，陳漢志涉賄選刑事部分，一審被判無罪；民事部分，法官24日駁回落選人杜文卿對其提起的當選無效之訴。

陳漢志任阿斌哥大愛協會通霄站長，苗栗地檢署調查，陳自去年5月起，免費提供中型巴士載運通霄地區喪家親友至台中、後龍火葬場之服務，車上黏貼「通霄鎮長候選人陳漢志鞠躬」、「顧子弟拼經濟再造通霄」等，司機及隨車人員身上穿著印有「通霄鎮長候選人陳漢志鞠躬」字樣，認陳漢志等人涉嫌賄選。

苗栗地檢署將陳漢志依照賄選罪嫌起訴，杜文卿與地檢署再對陳漢志提當選無效之訴，而刑事賄選部分法院認為人情義理，判他無罪。

民事部分，苗栗地院合議庭認為，陳漢志從2016年5月起以中型巴士提供喪家免費接駁服務，屬服務喪家的方式之一，服務對象也不限於通霄鎮民，，且接駁服務所花費的價額，與一般致贈喪家花籃、罐頭塔等價格相較，並沒有過高，難以影響喪家親友投票的意向，因此認為陳漢志主觀上沒有賄選的犯意，所提供的免費接駁服務也不是賄選的對價，不構成當選無效，因此判決當選無效之訴駁回。

(中時 )