另類震撼教育，荷蘭大人深夜開車，把正值青少年的孩子載到森林裡「放生」，而後大人離開，讓這群小孩靠著原始的GPS設備和方向感，自尋活路，他們認為「放生」挑戰又艱難，是種訓練孩子獨立自主的最好方式。

有時，大人還會藏在樹叢中，發出野生動物的聲音嚇小孩。有的大人則沿路留下線索讓孩子解謎，一步步踏上回營地的路。為了增加活動的困難度，他們甚至會故意開車亂繞，留下不少線索或設計關卡，讓孩子們透過解謎，自尋回家的路。

雖然放生活動對有些家長而言很瘋狂，但荷蘭小孩從小被教導不要太依賴大人，大人則被指導要放手讓孩子自己解決問題。雖然孩子又累又餓還迷失方向，不過該讓他們想辦法自己找到回家的路，讓他們體驗全權做主的興奮感。許多荷蘭大人回想起小時候參與的「放生」活動，都覺得收穫滿滿，

11歲的榮格瓦今年第一次讓他提驗了放生，當時他與朋友們在深夜裡走了長達三小時的路，已經累到說不出話，最後成功找到陸回家，有了這次的經驗，他體會到，即使處在困境，只要繼續走、一直走，就能找到出口。

(中時電子報)