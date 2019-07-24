台中市大安區農會24日假樹林區農會超市熱鬧舉辦「安心呷、農為您」共好和公益記者會。台中市政府農業局輔導將最好最新鮮的農特產品，不止上架在農會超市、更設在許多大型超市，讓消費者可以方便買到台中市最優質的農特產品，實質幫助農民行銷農特產品。

農業局指出，大安區農會為推廣在地農產，並推出「飛天豬ANNO豬肉」、「大安偶芋」、「大安葱」、「芋燒酎」、「安泉米」等，具有產銷履歷的安全的農產品，並連續4年蟬聯台灣農漁會百大精品獎殊榮。

大安區農會繼肉品工廠取得ISO22000及國際HACCP雙認證後，今年5月通過財團法人農業科技研究院產銷履歷認證，串連電宰場的產銷履歷認證，成為全國第一家農會生產全產銷履歷認證的生鮮豬肉。產銷履歷認證的飛天豬豬肉，從產地、拍賣、屠宰、分切，到一元化肉品物流中心。

農業局表示，消費者只要拿起包裝、用手機一掃QR code，直接秀出的是從小豬的出生、離乳、換飼料、打疫苗、屠宰、分切到包裝一目瞭然，串連從牧場到餐桌的透明生產鏈，讓消費者更清楚了解豬肉的來源。

毛豬屠宰後需立即將屠體送至5℃預冷室，將屠體中心溫度降到5℃內才可以開始分切加工，並於15℃現場分切作業，包裝後立即送至-45℃急速冷凍庫，全程保持低溫抑制細菌生長，而急速冷凍技術可讓豬肉冷藏解凍後依舊保持新鮮美味。

農業局強調，產銷履歷驗證為唯一有追溯功能的驗證機制，代表從農場、牧場到餐桌，每個過程都經過政府認證與紀錄，使用產銷履歷食材可享受安全且可追溯的食物，飛天豬生鮮豬肉是全國第一個農會全產銷履歷認證生鮮豬肉，大安農會秉持三安、四不一堅持的承諾，及「安心呷。農為您」的保證，產品新鮮、健康、美味，經濟又實惠，讓消費者能夠安心選購及食用。

(中時 )