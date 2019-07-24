林瑞陽欣賞國外團隊演出時，一時興起與團員熱舞。（李忠一攝）

林瑞陽所率領的千人旅遊團擠爆童玩節園區野外劇場，林瑞陽上台時，員工紛紛趨前拍照。（李忠一攝）

宜蘭縣長林姿妙今年4月赴陸行銷，與藝人林瑞陽一起推廣農特產品，林瑞陽允諾擔任觀光大使、帶領員工赴宜蘭旅遊，今天（24日）林瑞陽履行諾言，率千人遊童玩節園區，預計將為童玩節帶來3500人陸客人潮。

林瑞陽今天實現承諾，率領所創立的達爾威貿易公司員工、TST大陸經銷商來台，縣府工商旅遊處表示，這波陸客團總共有4梯次，第1、2梯次計有1000人，並在今天抵達童玩節園區，後續預估還有2梯次、約2500人，總計有3500人到宜蘭來。

林瑞陽表示，他希望能藉由廣大的社交平台，將宜蘭的產品帶到大陸去，他想幫助宜蘭、想讓宜蘭有更好的發展；此次來台的千人旅遊團「每個人都是最好的記者！」會透過手機傳播宜蘭的好山好水好文化。

林姿妙表示，此次千人旅遊團除了到童玩節園區外，還走訪幾米廣場、傳藝中心等地，推動我們的經濟、觀光，也促進宜蘭商機。

(中時 )