大政治大爆卦-無色覺醒》吳宗憲交50人團購名單 橫跨府＋軍警界 還爆貴婦團？ 14:082019/07/24 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》吳宗憲交50人團購名單 橫跨府+軍警界 還爆貴婦團? Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國安局爆出走私香菸案，涉案的兩名少校吳宗憲、張恒嘉趁著陪同總統蔡英文出訪機會，違法訂購私菸，2人已被羈押禁見。有媒體報導，吳宗憲已交出一份50人的團購名單，當中還有非國安單位的貴婦團成員，目前檢調還在調查貴婦團與國安人員之間的關係。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #吳宗憲 #私菸案 也許您會感興趣 推薦閱讀 【獨家專訪1】狄鶯憶護子 爆越洋嗆吳宗憲 02:402019/07/20 娛樂 憶護子越洋嗆吳宗憲 狄鶯信有報應 04:102019/07/20 娛樂新聞 國安人員走私菸品案 調局約談「貨主」吳宗憲 20:142019/07/22 社會 調查局追吳宗憲走私免稅菸 歷任總統隨扈挫ㄟ等？ 22:072019/07/22 社會 國安人員走私菸品案 「貨主」吳宗憲深夜送北檢複訊 22:202019/07/22 社會 走私9800條香菸 總統隨扈吳宗憲正面曝光 02:012019/07/23 社會 吳宗憲自己沒抽 團購菸名單曝光 13:272019/07/23 政治 50頭鯨魚離奇陳屍海灘 震驚專家 14:342019/07/23 搜奇 「吳宗憲」走私香菸涉貪 女兒Sandy鬆口：他都抽XX 17:012019/07/23 娛樂 快評》 刷菸神卡問題大 金管會不覺有異嗎？ 21:422019/07/23 財經 政治熱門新聞 走私菸案是多年陋習？他拿韓國瑜清淤例子神回 - 政治 變身挺柯大將 21年民進黨員曝主因痛批民進黨 - 政治 華視2020民調出爐 小英超玄數字讓宅神笑翻 - 政治 走私扯「黨國餘孽」網驚：原來你們早知道！ - 政治 新任國安局長由退輔會主委邱國正接任 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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