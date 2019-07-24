國安局爆出走私香菸案，涉案的兩名少校吳宗憲、張恒嘉趁著陪同總統蔡英文出訪機會，違法訂購私菸，2人已被羈押禁見。有媒體報導，吳宗憲已交出一份50人的團購名單，當中還有非國安單位的貴婦團成員，目前檢調還在調查貴婦團與國安人員之間的關係。

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(中時電子報)