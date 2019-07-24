對流旺盛！臺中以北山區等12縣市大雨特報 14:112019/07/24 中時電子報 莊楚雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖為大雨特報。(氣象局) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 氣象局在13時40分發布大雨特報，提醒午後對流雲系開始發展旺盛，從新北至台中山區、高屏山區，與南投、雲林、嘉義及臺南的平地及山區，有局部大雨發生的機率。從今天下午氣象局的定量降水預報顯示，午後雷雨熱區落在新北山區、南投平地、嘉義山區。 同時，氣象局在13時53芬也發布高溫警訊，今天各地天氣晴朗炎熱，花蓮縣縱谷，高雄市近山區或河谷為36度以上的黃色燈號。 圖為高溫警訊。(氣象局) 圖為降水預報。(氣象局) (中時電子報) #氣象局 #大雨 也許您會感興趣 推薦閱讀 睽違6年 花蓮徵13名正式教師 13:592019/07/20 生活 雨彈上膛！全台17縣市大雨特報 14:212019/07/20 生活 氣象局發布 本島17縣市大雨特報 15:002019/07/20 生活 氣象局學姐美炸！超強電眼勾人 15:342019/07/20 生活 13處最髒海岸 環保署召集各單位清理 16:262019/07/20 生活 13檔下半年明星 法人搶 04:092019/07/21 財經要聞 暌違6年 花蓮徵13正式教師 04:102019/07/21 地方新聞 雨勢升級！北北基豪雨特報 桃宜花9縣市防大雨 09:022019/07/21 生活 8縣市發布豪大雨特報 中南部今明整天有雨 11:492019/07/21 生活 更新》17縣市大雨特報 鄭明典：雨型複雜 07:512019/07/22 生活 生活熱門新聞 韓國瑜爬樹視察登革熱 疾管署認證：行家 - 生活 - 中時 台灣人蛋白質過量 專家曝這樣吃才對 - 生活 菜買一半被拍肩說「妳大便掉了」 她回頭一看哭了 - 生活 走私菸背後金流？他爆：名單驚人 - 生活 私菸「五度五關」超離奇 竟是有大咖幫助 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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