氣象局在13時40分發布大雨特報，提醒午後對流雲系開始發展旺盛，從新北至台中山區、高屏山區，與南投、雲林、嘉義及臺南的平地及山區，有局部大雨發生的機率。從今天下午氣象局的定量降水預報顯示，午後雷雨熱區落在新北山區、南投平地、嘉義山區。

同時，氣象局在13時53芬也發布高溫警訊，今天各地天氣晴朗炎熱，花蓮縣縱谷，高雄市近山區或河谷為36度以上的黃色燈號。

圖為高溫警訊。(氣象局)

圖為降水預報。(氣象局)

(中時電子報)