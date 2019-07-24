洋基與雙城鏖戰十局，雙方你來我往共敲6支全壘打，兩隊5度逆轉戰局，十局下雙城滿壘機會，最後洋基中外野手希克斯(Aaron Hicks)的七星級美技撲接，中斷雙城可能的再見清壘安打，助洋基以14比12收下這得來不易的勝利，連洋基粉絲專頁都讚賞這是年度最佳守備。

洋基在首局靠桂格瑞斯(Didi Gregorius)安打攻下2分，第3局雙城普蘭柯(Jorge Polanco)、克魯茲(Nelson Cruz)「背靠背」開轟，以3比2逆轉；接著雙城在4局靠串聯安打以及沙諾(Miguel Sano)的3分炮攻下5分大局，形成8比2大幅領先；洋基接著在8局上靠2次保送以及4支二壘安打，回敬雙城5分大局，將比數超前成10比9。

8局下半沙諾單場雙響，2分打點全壘打將又將比分超前成11比10領先洋基；9上希克斯陽春炮將分數逆轉成12比11，不過九下洋基派出終結者查普曼(Aroldis Chapman)，卻連投3次保送形成滿壘，雙城靠犧牲飛球攻下追平分，雙方12平逼至延長賽決勝負。

10局上半洋基一、二壘有人，托瑞斯(Gleyber Torres)成功當上英雄，敲出安打第5度逆轉比分；10局下洋基惡夢再次重演，後援投手歐塔維諾(Adam Ottavino)又連丟3次保送形成2人出局滿壘局面，雙城凱普勒(Max Kepler)敲出中外野深遠飛球，希克斯拔腿狂追，最終完美用背向海豚撲的七星級美技，將這支可能清壘的逆轉安打沒收，令人驚驗的撲接助洋基以14比12收下這難得的勝利。

除了希克斯之外，洋基打線最大功臣是桂格瑞斯，單場5支5包含1發3分炮，火力全開攻下7分打點。

(中時電子報)