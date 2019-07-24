非洲豬瘟中央災害應變中心今（24）日表示，即日起同步強化非洲豬瘟與口蹄疫防疫工作，因俄羅斯於今年5月25日重啟直航台灣航班，農委會防檢局7月19日起啟動俄羅斯來台航班實施手提行李100％檢查。針對其間空窗近2個月，農委會表示，因俄羅斯來台航班只有少數，經滾動式檢討發現，故才予以納入。

非洲豬瘟中央災害應變中心今日召開第11次會議。應變中心會後表示，國內持續對邊境管制肉品進行檢驗，截至23日止，查驗1958件樣本中，檢出陽性病毒共計88件，其中來自大陸佔82件，來自越南佔6件，比例仍高，且我國口蹄疫拔針周年正邁向非疫區，故即日起同步強化兩種疫情防疫工作。

防檢局副局長杜文珍表示，我國原針對包括大陸港澳、越、柬、寮、泰、北韓及韓國等10個國家及地區，進行手提行李100％檢查，經滾動式檢討，發現俄羅斯已於今年5月恢復直航台灣班機，故自7月19日起納入俄羅斯來台航班手提行李全面檢查，違規攜帶豬肉入境首罰20萬元，第二次即開罰100萬元。

針對期間出現近2個月防疫空窗，農委會副主委黃金城表示，俄羅斯原為非洲豬瘟疫區，但過去沒有直航台灣班機，直到5月復航仍只有少數航班，故在滾動檢討防疫政策時，7月初才發現應該將其納入手提行李全面檢查。

(中時 )