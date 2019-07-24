總統侍衛走私菸品案，外傳總統府侍衛室警衛官吳宗憲已經交出至少50人的團購名單，裡面包括總統府、國安會、國安局等單位的人都在列，檢調將在最快時間內一一傳喚到案說明，面對可能如串串肉粽般拉出一大掛代購團員，國安局上午大動作展開自清行動，要求每位人員填妥一份「自清表」交給政風室，全交由檢調偵辦。

今天一早，國安局內就充滿個詭局的氣氛，每一位人員才剛上班，就紛紛拿到一份「自清表」，要求立刻填妥後交回。

據了解，這份「自清表」，清楚的標註「國家安全局0722專案自檢表」，在「自檢事項」的內容有問到「您是否利用總統2019自由民主永續之旅出訪時機，訂購免稅香菸?還要求清楚列出購買香菸名稱?購買香菸數量?以及金額多少?

為了釐清金流，國安局還要求填表時，並須註明是現金交付及銀行轉帳，或是銀行匯款等方式，而且要敘明金融機構名稱、匯款帳號及收款人帳號。

由於這項調查屬於強制性質，熟悉國安人士表示，如果檢透過吳宗憲提供的名單往下追，一個都跑不掉，因此這次一調查必須滴水不漏，國安局想要搶在檢調之前先自清減輕壓力，但這項動作，已經引起局內人人自危，因此沉浸在ㄧ片低迷氣氛中。

(中時電子報)