北市何姓女子今年2月底到內湖麗山街一間髮廊洗頭，隔了1周後，發現頭皮乾澀、掉髮有細菌感染的情形，何認是髮廊的果酸洗髮精和吹髮高溫所致，因而控告店家、洗頭助理業務過失傷害。士林地檢署偵結，認為每個人對於洗劑的感受不同，無法認定掉髮與洗髮有關，對店家和助理作出不起訴處分。

何姓女子今年2月25日下午到一間沙龍髮廊洗頭，吳姓助理洗頭後幫忙吹髮，當時並沒有異狀，但經過1周後，何女到店家反應，她有掉髮的症狀，導致頭髮參差不齊，要求店家賠償，並提供免費燙髮，但店家斷然拒絕，並稱，燙髮只會讓掉髮更加嚴重，氣得何女控告店家和助理。

吳姓店長說，何女4個月到半年會到店內洗髮，每次掉髮量都偏多，但案發當天並沒有比較嚴重，而且，何女當天並未表示有不舒服的情形。

檢察官認為，何女先說吹頭髮掉了一撮，又說洗頭髮掉了一撮，前後說法不一，也沒提供醫師相關診斷證明。而且，洗髮過程本來會因搓揉或自然代謝而掉髮，加上洗劑分解頭皮油酯也有所不同，縱使洗完後有乾澀的感覺，也無法認定對身體造成傷害，因而對吳姓髮廊老闆和助理不起訴。

(中時 )